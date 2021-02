Horizon Forbidden West: uscirà nel 2022?

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che nei piani alti di Sony trapelava ottimismo per quel che riguarda l’uscita nel 2021 di Horizon Forbidden West, stando alle “buone sensazioni” del CEO di PlayStation, Jim Ryan.

Stando però ad un tweet di Anton Logvinov (in risposta al caporedattore della rivista DTF), primo ad aver leakato la versione PC di Horizon Zero Dawn, si dovrà attendere il 2022 per il rilascio del gioco di Guerrilla Games. Rispondendo infatti ad un tweet di Vladimir Alistratov (caporedattore della rivista DTF) sui giochi che hanno subito dei ritardi, Logvinov ha detto “ci metto anche Horizon”.

Non sono stati forniti molti dettagli per il sequel, dall’annuncio della finestra di rilascio dello scorso anno. L’attrice Ashly Burch, che interpreta Aloy, ha recentemente affermato che il gioco avrà tutte le cose che i giocatori hanno amato di Horizon Zero Dawn, ma “di più e meglio”. Data la portata del gioco, forse ha bisogno di più tempo per essere completato al meglio.

In questo caso la notizia va ovviamente presa con le pinze, perché non ufficiale. Horizon Forbidden West è attualmente previsto per la seconda metà del 2021 e uscirà per PS4 e PS5. I ritardi dei videogiochi, specialmente per i problemi legati al COVID-19, sembrano essere inevitabili, ma vedremo prossimamente cosa verrà annunciato in merito.