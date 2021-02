In occasione del Pokemon Day, si è svolto oggi un nuovo Pokemon Direct. Ecco cosa è stato mostrato nei 20 minuti:

Dopo un’introduzione che ha mostrato la storia del franchise, Ishiara ringrazia la community per i 25 anni e Takato Utsunomiya presenta un nuovo gameplay trailer di New Pokemon Snap. Il filmato mostra diverse feature che saranno presenti nel gioco in cui bisogna fotografare i simpatici mostriciattoli, nella regione di Lentil, come Celebi.

Dopodiché vengono mostrate le novità per celebrare il Pokemon Day, all’interno di giochi come Spada e Scudo, Go e Cafè.

Poi tocca all’annuncio di Diamante Lucente e Perla Splendente, in arrivo a fine 2021. Si tratta dei remake di Pokemon Diamante e Pokemon Perla usciti sul DS nel 2006.

L’ultimo annuncio riguarda invece una novità innovativa per la serie. Si tratta di Leggende Pokemon Arceus, gioco ambientato nella regione Sinnoh del passato, ed arriverà su Nintendo Switch nel 2022.

Di quest’ultimo gioco sono state mostrati anche diverse fasi gameplay, che potete vede qui sotto, nella live completa del Pokemon Direct. Sul sito ufficiale potete vedere nel dettaglio tutti i diversi annunci.

I festeggiamenti per il Pokémon Day sono iniziati con un giorno di anticipo con un evento Pokémon Presents ricco di novità. La speciale presentazione, condotta dal presidente di The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara, è iniziata con un appassionante video che ha ripercorso la storia dei 25 anni di Pokémon. Il Pokémon Day segna la data in cui, nel 1996, Pokémon Rosso e Pokémon Verde uscirono per la prima volta in Giappone, dando inizio a un fenomeno tuttora in crescita.