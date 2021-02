PlayStation 5: update per le SSD pianificato per l’estate

Non c’è alcun dubbio che PlayStation 5 sia stata l’ennesimo successo commerciale di Sony Interactive Entertaiment. La console next-gen del colosso giapponese ha disintegrato numerosi record di vendita e ancora oggi, a oltre quattro mesi dal lancio, praticamente introvabile e finisce esaurita in pochi minuti ogni volta che ricompare su qualche retailer.

Eppure i giocatori non hanno potuto non notare che PlayStation 5 ha un piccolo neo (condiviso, tra l’altro, con la concorrente Xbox Series X), e cioè la memoria. Con giochi che stanno diventando infatti sempre più enormi a causa di una grafica sempre più definita e dettagliata, gli 825 GB di memoria del sistema finiscono per sembrare fin troppo pochi (soprattutto se si considera che una parte è occupata dal sistema operativo e dai suoi update). E potrebbero anche apparire ancor di meno con il firmware in arrivo a marzo.

Ma sembra proprio che questo problema non sussisterà ancora a lungo. Secondo un report della divisione nipponica di Bloomberg (tradotto da Wccftech) infatti, Sony starebbe lavorando su un update del firmware che garantirà un’opzione di espansione della memoria delle SSD. Infatti anche se al momento si possono utilizzare HDD esterne, questa possibilità è disponibile soltanto sui titoli PS4. Lo stesso update prevederebbe anche un’opzione di velocizzazione della ventola, tale da accordarsi all’espansione delle SSD.

Se il report dovesse rivelarsi accurato, questo update potrebbe arrivare nell’estate 2021, quando le scorte di PlayStation 5 non garantiranno ancora che la console non sparisca dagli scaffali più rapidamente di quanto non riesca ad arrivarvi.