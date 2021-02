Leggende Pokemon Arceus: annunciato al Direct

Durante il Nintendo Direct che è andato in onda poco fa, sicuramente uno degli annunci di maggiore impatto è stato Leggende Pokemon Arceus, nuovo capitolo della celebre saga dei mostriciattoli, in sviluppo da parte di Game Freak. Il titolo è stato presentato alla fine del direct, da parte di Takato Utsunomiya, direttore operativo di The Pokemon Company.

Il nuovo titolo è ambientato sempre nella regione di Sinnoh, ma nel passato, quando era ancora era una vasta distesa di natura incontaminata. Vengono mostrate anche fase di gameplay tratte dal gioco in sviluppo. Si possono vedere gli abiti dei protagonisti, un maschio e una femmina di uno stile più antico, con la ricerca, la cattura, e i combattimenti tra mostri. Nel finale del filmato si vede anche il Pokemon che dà il titolo al gioco, ovvero Arceus, misterioso di tipo neutrale arrivato con la quarta generazione.

Come dice il sito ufficiale:

In Leggende Pokémon: Arceus, gli Allenatori avranno l’opportunità di viaggiare nel passato ed esplorare una regione di Sinnoh mai vista prima. Questo gioco, ambientato molto tempo prima di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, permetterà ai giocatori di esplorare Sinnoh per scoprire Pokémon selvatici e completare il primissimo Pokédex della regione. E anche se la presenza dell’imponente Monte Corona ti darà la certezza di essere a Sinnoh, i Pokémon che incontrerai in quest’era potrebbero essere diversi da quelli che ricordavi di aver catturato negli altri giochi ambientati in questa regione. L’uscita di Leggende Pokémon: Arceus è prevista per l’inizio dell’anno prossimo su Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere il filmato di poco più di 2 minuti, che mostra parte della storia e parte del gameplay. Leggende Pokemon Arceus uscirà in contemporanea in tutto il mondo su Nintendo Switch ad inizio del 2022.