Transformers Battlegrounds: ecco Shattered Spacebridge

Da oggi 26 febbraio è disponibile il DLC Shattered Spacebridge di Transformers Battlegrounds, strategico sviluppato da Coatsink e pubblicato da Outright Games, tratto dal media franchise con i robot che si trasformano. Il publisher e Bandai Namco hanno pubblicato, per l’occasione, un trailer per il lancio del nuovo contenuto, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco in cui si scontrano Autobot e Deception è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dallo scorso ottobre.

Queste le caratteristiche del DLC (prezzo 8,19 euro) attraverso la pagina Steam:

In un caotico multiverso, aiuta gli Autobot a ricostruire il ponte spaziale e ritrovare la strada per tornare a Cybertron, e combatti al contempo contro i malvagi Decepticon! Entra nella nuova dimensione di TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS, in cui Wheeljack e i suoi amici portano le cicatrici delle loro battaglie in ogni nuovo scontro, e ogni viaggio nel multiverso rappresenta una sfida nuova e unica. Saprai recuperare i componenti del ponte spaziale, ripristinare le abilità perdute degli Autobot e tenere in vita la scintilla della tua squadra abbastanza a lungo da riuscire a tornare a casa?

• Nuove tattiche: scegli strategicamente la tua squadra, le tue missioni e i tuoi potenziamenti per sopravvivere

• Nuovi campi di battaglia: combatti attraverso nuove mappe nel multiverso espanso

• Nuove sfide: ogni viaggio è diverso. Quanto rapidamente riuscirai a tornare a casa?