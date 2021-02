Stonefly annunciato per tutte le maggiori piattaforme

Il publisher MWM Interactive, assieme allo studio di sviluppo Flight School Studio, ha annunciato il nuovo action adventure Stonefly per tutte le maggiori piattaforme.

L’annuncio è arrivato con un trailer ufficiale, che trovate in calce, e l’affascinante produzione è prevista in questa estate, in una data ancora da ufficializzare. Molti saranno i giocatori che potranno metter mano all’opera, visto che uscirà su old-gen, next-gen, PC tramite Steam ed Epic Games Store e Nintendo Switch.

Appena sotto, prima del trailer, trovate la descrizione di Stonefly. Cosa ne pensate di questo nuovo titolo? Fatecelo sapere!