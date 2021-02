God of War 2: il director del titolo parla della data d’uscita

Il recente State of Play ha regalato ai giocatori tante novità sui prossimi progetti di Sony per le sue console PlayStation 4 e PlayStation 5. Nonostante ciò, aver scoperto la data d’uscita di Kena Bridge of Spirits, o aver saputo di più su Final Fantasy VII Remake, o guardare i nuovi trailer di Deathloop, Returnal e Five Nights at Freddy’s Security Breach non sembra aver del tutto soddisfatto i fan, che si aspettavano qualche grande rivelazione su God of War 2, e invece il nuovo titolo action advenure di Santa Monica Studios non è stato presente durante l’evento.

Oggi il direttore creativo Cory Barlog ha deciso di intervenire su Twitter per rispondere ai fan delusi da questa assenza, e soprattutto per dare un indizio rispetto a quando la data d’uscita del gioco verrà annunciata:

“Non so chi abbia bisogno di saperlo… (di certo non io, dal momento che non ho mai sentito nulla) ma… QUANDO. SARÀ. PRONTO. (credetemi, è meglio così per tutti)”



Anche se Barlog non ha mai citato il titolo di God of War 2 è abbastanza chiaro che si riferisse proprio alla nuova avventura di Kratos, che vedrà il nostro eroe contrapporsi agli dèi nordici.

In una recente intervista, Jim Ryan, il presidente di Sony, non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul titolo di Santa Monica Studio e ha preferito concentrarsi su Horizon Forbidden West, annunciando che arriverà entro il 2021 (anche se gli ultimi segnali non inducono all’ottimismo). Questa reticenza dell’azienda nipponica sta facendo temere ai fan che God of War 2 possa non arrivare entro l’anno che bisogni dunque aspettare il 2022.

Ad ogni modo, anche se non c’è ancora un titolo ufficiale, né una data di rilascio, finché non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte di Sony, non si potrà dare nulla per certo. Per il momento dunque aspettiamoci di rivedere Kratos ques’anno stesso!