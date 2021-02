Resident Evil Village: svelato il cast giapponese

Da tempo, Capcom porta avanti la sua campagna d’informazione sulla prossima entry della saga horror per eccellenza, Resident Evil Village. Tra le novità giunte a piccole dosi, fino ai grandi eventi, ormai sappiamo davvero tanto del nuovo capitolo.

Il colosso nipponico però, non ha di certo finito. Proprio in queste ore infatti, ha ufficialmente svelato il cast giapponese che comporrà la produzione. Vi elenchiamo qui sotto i nomi dati da Capcom.

Ethan Winters (Hidenobu Kiuchi)

Chris Redfield (Hiroki Touchi)

Mia Winters (Akari Higuchi)

Alcina Dimitrescu (Kikuko Inoue)

The Duke (Chafurin)

Vi ricordiamo, infine, che Resident Evil Village sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam dal 7 maggio in contemporanea mondiale. Inoltre, è disponibile la demo “Maiden” sulla next-gen di Sony.