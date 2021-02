Returnal: nuove info sugli eventi narrativi casuali

Tra i tanti titoli sicuri al lancio per il 2022, quello della software house Housemarque, Returnal, sembra arriverà davvero entro poche settimane. Ieri è tornato a mostrarsi durante lo State of Play, evento dedicato al mondo PlayStation e il game director Harry Krueger è adesso tornato a parlare del titolo esclusivo per PS5.

Stando a quanto detto ai microfoni di GameSpot, la narrativa ambientale (ovvero quella che procede per elementi trovati durante il playthrough) sarà una parte fondamentale dell’esperienza, soprattutto quando si arriverà a determinati audio log.

Selene, la protagonista, potrà trovare diverse cassette nelle versioni alternative di se stessa. Ad esempio, in una di queste descrive la scena in cui uccide una sua versione divenuta ostile, sebbene incerta riguardo la natura dell’evento, se scatenato dal pianeta o se fosse davvero un’altra lei.

Altra cosa di cui tener conto è la casa vista nel video dello State of Play. Il game director rifrerisce che le allucinazioni e gli eventi narrativi sono casuali ad ogni run. Senza dubbio alcuno, avventurandosi nella casa, ad esempio, si potrà saperne di più su Selene e la sua storia.

Inoltre, Krueger ha dichiarato che sarà possibile muoversi da un bioma all’altro, all’interno della stessa run, dopo aver ripulito la zona dai vari nemici (anch’essi casuali, come le loro posizioni e così via, tutti “dogmi” dei tipici roguelike). Vi ricordiamo che Returnal è previsto per il 30 aprile esclusivamente su PlayStation 5, qui la pagina ufficiale dello store.