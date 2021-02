Subnautica Below Zero: annunciata la data d’uscita

Il sequel di Subnautica, l’acclamato survival dal team di sviluppo Unknown Worlds Entertainment, Subnautica Below Zero, ha finalmente una data d’uscita ufficiale. L’annuncio è arrivato con un nuovo trailer appositamente pubblicato per l’occasione.

La produzione arriverà in multiple versioni. Infatti, la data d’uscita è la stessa per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e arriverà esattamente il 14 maggio.

Cosa ne pensate del nuovo survival Subnautica Below Zero? Fatecelo sapere! Intanto, qui in calce trovate il trailer d’annuncio della data d’uscita.