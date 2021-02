Predator partner esclusivo degli Intel Extreme Masters per il quinto anno conscutivo

offreprestazioni di altissimo livello grazie allascheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Basato sull’architettura NVIDIA Ampere, aumenta l’efficienza energetica, accelerando notevolmente le prestazioni e introducendo la terza generazione di prodotti Max-Q per notebook sempre più sottili e performanti. Predator Triton 300 SE è dotato di tutte le caratteristiche essenziali per un’ottima esperienza gaming su notebook, incorporando un processore Intel Core i7 serie H35 di 11a generazione Special Edition, che raggiunge fino a 5 GHz per offrire prestazioni incredibili. Il design interno Acer Vortex Flow migliora il raffreddamento di tutta la componentistica interna, con un conseguente aumento delle prestazioni del 10%, mentre l’audio DTS: X Ultra fornisce un suono nitido e ben bilanciato. Questo potentissimo notebook gaming, con display FHD da 14 pollici e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ha una resistente scoccainteramente in metallo circondatada tre cornici sottili di soli 17,9 mm di spessore, e pesa solo1,7 kg.

Predator Triton 300 SE sarà disponibile con prezzi indicativi a partire da € 1,499.