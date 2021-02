Evangelion: ecco la nuova data d’uscita dell’ultimo film!

Sembra che la lunga e infinita attesa per l’ultimo film della tetralogia Rebuild of Evangelion, l’opera con la quale Hideaki Anno ha voluto rileggere tutta la vicenda del suo storico e iconico anime mecha, stia per finire. Lo studio d’animazione Khara ha infatti reso nota, attravero Twitter, la nuova data d’uscita della pellicola, che era stata rimandata una seconda volta a gennaio a causa dello stato d’emergenza dichiarato in Giappone per la pandemia di Covid-19.

A questo punto sembra quasi certo che Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time arriverà nelle sale giapponesi il prossimo 8 marzo. Una data molto più vicina di quanto ci si aspettasse dunque, per mettere fine all’attesa dei fan, che aspettano questo momento da quasi nove anni.

La tetralogia è servita a Hideaki Anno per dare una nuova visione al suo Neon Genesis Evangelion, opera capitale della storia dell’animazione nipponica, che però aveva avuto alcuni problemi economici ed era stata costretta a un finale affrettato e poco soddisfacente. Inizialmente si era provato a rendere giustizia alla serie attraverso il film End of Evangelion, ma la nuova serie di film ha completamente stravolto la visione iniziale del regista, dando nuova forma alla vicenda.

A seguito della pandemia da coronavirusa Evangelion 3.0+1.0 era già stato rinviato una prima volta. La sua premiere originale, prevista per il 27 giugno 2020 era infatti stata sposta al 23 gennaio 2021, ma l’innalzamento dei contagi nella Terra del Sol Levante aveva portato Khara a posticipare nuovamente “a data da destinarsi“. Ebbene ora quella data è finalmente arrivata.

Recentemente sono emersi online la durata (2 ore e 34 minuti) e il rating (G) del film, riaccendendo l’hype dei fan.