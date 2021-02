Superman: Warner sviluppa il reboot

Superman tornerà al cinema, ma con un reboot del personaggio. E’ quanto svela in esclusiva Deadline. Nonostante il personaggio apparirà questo marzo in Zack Snyder’s Justice League, sembra che la Warner Bros. sia intenzionata a procedere con un riavvio del personaggio dell’Uomo D’Acciaio che racconterà una nuova versione delle avventure dell’iconico personaggio dei fumetti della DC Comics.

Lo studio ha affidato la sceneggiatura del nuovo progetto all’autore Ta-Nehisi Coates che, nei fumetti, ha scritto Capitan America e Pantera Nera; Coates ha anche ricevuto un credit di ringraziamento nei titoli di coda di Black Panther, Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame. La produzione del nuovo Superman è affidata a J.J. Abrams che produrrà tramite la sua Bad Robot: Abrams aveva firmato un accordo esclusivo con la WarnerMedia per sviluppare nuovi progetti televisivi e cinematografici. Abrams è già coinvolto nello sviluppo di serie tv dedicata alla Justice League Dark di HBO Max, con Constantine in prima linea. Tra i produttori della nuova pellicola figurerà anche Hannah Minghella.

Al momento non è chiaro se Henry Cavill – che ha interpretato Clark Kent ne L’Uomo D’Acciaio, Batman v Superman e Justice League – tornerà ad interpretare il personaggio. Stando a Deadline, l’attore sarebbe interessato a rivestire i panni del supereroe (e, in quel caso, il progetto diventerebbe un soft-reboot più che un reboot totale), ma non è chiaro se la Warner ha intenzione di procedere, per l’appunto, con un riavvio totale che, per forza di cose, porterà ad un recasting del personaggio. Vi terremo aggiornati.