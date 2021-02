Gintama the Final: i primi 90 secondi sono una parodia di Dragonball

Lo scorso 8 gennaio ha fatto il suo esordio nei cinema giapponesi Gintama the Final, il film animato ispirato all’arco narrativo finale di Gintama, il manga comico del maestro Hideaki Sorachi. La pellicola ha ottenuto un ottimo risultato al botteghino, esordendo al numero 1 nelle classifiche e mettendo fine al dominio assoluto di Demon Slayer Mugen Train, l’anime dei record, che durava da ben 12 settimane.

Dopo il successo cinematografico (l’opera ha già incassato 15.55 milioni di dollari), Gintama the Final è dunque pronto a una nuova avventura, quella dello streaming. Proprio oggi infatti, Warner Bros Japan ha iniziato a trasmettere sul suo canale YouTube un video che comprende i primi 90 secondi del film. Un minuto e mezzo durante il quale possiamo vedere una palese e divertentissima parodia di Dragonball Z, del maestro Akira Toriyama.

Sullo schermo scorrono infatti le immagini di una invasione aliena contro la quale soltanto il protagonista Gintoki Sakata e i suoi amici possono fare qualcosa, ma la loro presentazione, sia nello stile del disegno, che nell’epicità dei toni, scimmiotta apertamente quelle di Dragonball, con i nostri eroi che vengono apertamente chiamati “guerrieri Z“. E inoltre la somiglianza di Gintoki con Goku è davvero impressionante. C’è persino uno scimpanzé, che dovrebbe ricordare la forma mostruosa assunta dai Saiyan con la luna piena.

Insomma una parodia in piena regola per un’opera come Gintama che non si smentisce mai e non perde la sua vena comica. La serie di Sorachi ha ispirato anche un breve net serie anime di due episodi, Gintama the Semi-Final, che tratta gli eventi immediatamente precedenti a quelli del film.