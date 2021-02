PlayStation Plus: scopriamo i titoli di Marzo 2021

Com’era lecito aspettarsi, da poco, Sony Interactive Entertainment ha annunciato la nuova line-up relativa al mese di Marzo 2021 dedicata interamente all‘Instant Game Collection dei giochi presenti all’interno del PlayStation Plus su PlayStation 4 e PlayStation 5. I giocatori sono rimasti decisamente sorpresi dalla qualità delle produzioni presenti nell’offerta, perché troviamo Final Fantasy VII Remake, Remnant From The Ashes, Farpoint e Maquette. Insomma, titoli di un certo spessore per gli iscritti al servizio del PlayStation Plus, dove in questo articolo ne parleremo approfonditamente a tutti coloro che non conoscessero i videogiochi presenti nell’Instant Game Collection.

Farpoint (PSVR)

Uno dei titoli sicuramente più interessanti legati prettamente il mondo della realtà virtuale è Farpoint , uno sparatutto in prima persona che sfrutta per l’appunto la realtà virtuale, ossia il PlayStation VR, dato che esclusiva solo PlayStation. Ebbene, nel titolo in VR saremo catapultati in un mondo alieno ostile con la nostra capsula di salvataggio distrutta, e il nostro compito sarà quello di andare a recarci verso i resti della Pilgrim, una stazione spaziale distrutta in cui erano stati trasferiti due scienziati, la quale serviva per risolvere i conflitti presenti nell’intero universo. Dotati di un equipaggiamento base, il giocatore dovrà far fuori qualsiasi cosa che si muoverà nella superficie aliena, vantando di un arsenale di tutto rispetto.

Lo sparatutto in soggettiva offre ai giocatori una immersione mai vista prima nel mondo legato al PlayStation VR prima d’ora grazie anche ad un compagno fidato che sfrutterà l’utente: il PlayStation Aim. Tale periferica, non solo sarà necessaria per addentraci pienamente nel titolo, ma offrirà un’ulteriore immersività e renderà completa l’esperienza di gioco. Purtroppo, alcuni difetti risiedono nella durata troppo breve e sull’efficacia legata ad alcune meccaniche, anche se, Farpoint ha oltrepassato dei limiti su PlayStation VR che non si credevano fossero raggiungibili, dando una spinta agli sparatutto in soggettiva mediante l’uso di un visore dedicato alla realtà virtuale. Insomma, dato che l’iterazione targata Sony Interactive Entertainment sarà gratuita a marzo per gli abbonati del PlayStation Plus, è sicuramente un’aggiunta ben gradita nella propria libreria su PlayStation 4. Inoltre, per poterlo avviare, è necessario anche aver acquistato la PlayStation Camera.

Remnant From the Ashes (PS4)

Anche se non parliamo per intero di una produzione tripla AAA, questo mese i giocatori potranno scaricare gratuitamente su PS4 anche Remnant From the Ashes, titolo disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, targato Gunfire Games, gli stessi sviluppatori che hanno dato alla luce Darksiders 3 e hanno recentemente pubblicato un prequel legato sempre al prodotto in arrivo sul PlayStation Plus a Marzo, ossia Chronos Before the Ashes. L’opera videoludica è un gioco in terza persona con forti elementi da RPG e looter-shooter, in cui potremo creare il nostro alter ego digitale ed assegnarli una delle classi presenti nel gioco, che si dividono in: Cacciatore, il quale è specializzato in combattimenti a lungo raggio e dispone nel suo arsenale un fucile da caccia, pistola a ripetizione e una spada di scarti insieme alla mod Marchio del Cacciatore, permettendo di evidenziare i nemici, osservandoli addirittura attraverso i muri e incrementando la possibilità di colpo critico. Invece, l-ex Accolito è specializzato in scontri da media distanza, accompagnato da una doppietta, Pistola a Ripetizione e un’ascia di scarti, dove quest’ultimo possiede anche la mod Aura del Guaritore, che in una determinata area cura periodicamente se stesso e gli alleati. Per concludere, abbiamo infine l’Attaccabrighe, e vanterà di un Fucile a Pompa, Pistola a ripetizione e Martello di Scarti, e come mod possiederà munizione rovente, rendendo i colpi infiammati e applicando lo stato bruciatura a chi sparerà il giocatore.

Queste sono le tre classi con cui l’utente potrà imbarcarsi nel mondo di gioco su Remnant From the Ashes insieme anche ad una personalizzazione del personaggio molto guidata. Alcune meccaniche presenti nell’opera videoludica ricordano moltissimo Dark Souls, mentre altre sono prese da tanti giochi diversi tra loro, dando una propria identità all’opera videoludica. Infatti, come l’opera targata From Software, qui si morirà molto spesso, soprattutto quando i giocatori avranno a che fare con le boss fight, le quali, se affrontate in una maniera ben precisa offriranno dei drop diversi e appetibili ai giocatori, attraverso i quali potranno andare avanti e potenziarsi. Inoltre, ci sono anche diversi hub presenti nell’opera, dove l’utente potrà fare scambi, accettare quest secondarie e potenziare i propri armamenti e mod. Insomma, date un’occasione a Remnant From the Ashes poiché non ve ne pentirete. Ricordatevi anche di avvisare i vostri amici perché l’iterazione ha anche una forte componente cooperativa a 3 giocatori

Final Fantasy VII Remake(PS4)

Premiato come migliore colonna sonora e miglior RPG ai The Game Awards 2020, ecco che Final Fantasy VII Remake sarà uno dei giochi inclusi nella line-up di Marzo 2021 nel PlayStation Plus. Dopo aver annunciato la versione PlayStation 5 per Final Fantasy VII Remake, che vanterà di diverse aggiunte interessanti come l’introduzione della Modalità Foto, 4K e 60 fotogrammi al secondo, SSD Migliore, ci troviamo dinanzi ad uno dei titoli più interessanti dell’intero 2020. Pubblicato originariamente nel 1997, in Final Fantasy VII Remake il mondo è controllato dalla Shinra, una corporazione che sfrutta la linfa vitale del pianeta come energia mako. Nella città di Midgar, il mercenario Cloud Strife, ex membro dell’unità d’élite Soldier al servizio della Shinra, presta il suo aiuto al gruppo di resistenza Avalanche, ignaro dell’avventura epica che lo attende. Quello di cui stiamo parlando è uno dei migliori JPRG di sempre, grazie alla possibilità di testare due combat sytem: quello action già visto a Final Fantasy XV e l’altro classico e reintrodotto dalla versione del 1997.

Il giocatore vivrà sulla propria pelle un’avventura capace di emozionare e d’intrattenerlo per tutta la durata del gioco, in cui ci saranno diversi colpi di scena inaspettati. Ricordiamo anche che sia Cloud Strife che Sepiroth, l’antagonista principale del gioco, sono presenti in Super Smash Bros. Ultimate. Oltre al protagonista già citato, faremo la conoscenza di altri personaggi come Barrett Wallace, Aerith Gainsborough, Tifa Lockhart e Cid Highwind. Insomma, se non avete acquistato l’opera tutt’ora, questa è un’opportunità irripetibile per gli utenti abbonati al PlayStation Plus, scaricate l’opera targata Square Enix e non ve ne pentirete affatto.

Maquette(PS5)

Annapurna Interactive e Graceful Day provano ad esplorare nuovi orizzonti con Maquette, un’opera puzzle game che è pronta a lasciare il segno nel cuore dei giocatori odierni. Ambientato in una dimensione in mutamente costante, il titolo si rifà alle opere targate di Maurits Cornelis Escher, incisore e grafico olandese. In Maquette l’utente si potrà spostare tra le varie zone del gioco e potrà continuare ad avanzare, dove al fruitore verranno raccontati dei dettagli decisamente intriganti legati ad una storia d’amore toccante. Tra l’altro alcuni oggetti saranno minuscoli nel gioco mentre altri si riveleranno giganteschi agli occhi del giocatore. Inoltre, vi ricordiamo che a partecipare al progetto si è unito anche Bryce Dallas Howard, regista di capolavori cinematografici come Jurassic Park e opere sul piccolo schermo come Black Mirror.

Questa era tutto quello che dovete sapere sui titoli all’interno del PlayStation Plus di Marzo 2021, nel quale si prospetta essere uno dei migliori se non il miglior mese mai visto per i possessori dell’abbonamento su PlayStation 4 e PlayStation 5.