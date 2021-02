Coral Island: raggiunto anche l’ultimo stretch goal

Un paio di settimane fa vi avevamo parlato della campagna Kickstarter di Coral Island, titolo in sviluppo da parte del team indonesiano Stairway Games; tempo un giorno e il gioco aveva raggiunto il primo goal a 70 mila dollari, per poi raggiungere in un paio di settimane i 500.000 dollari. Oggi, a tre giorni dalla fine, le donazioni hanno superato quota 1.250.000 (al momento in cui scriviamo sono di preciso 1.285.304), consentendo di sbloccare l’ultimo stretch goal, ovvero la possibilità di saltare da un isola all’altra, che sarà disponibile dopo il rilascio della versione 1.0 del gioco.

Come fanno sapere gli sviluppatori nell’ultimo aggiornamento pubblicato, insieme ai ringraziamenti, d’ora in poi, eventuali fondi aggiuntivi saranno destinati a migliorare il gioco. Tra poche settimane verrà poi rilasciata una roadmap pubblica. A giugno 2021 è prevista una prima alpha, poi un early access nel quarto trimestre del 2021, e un’uscita ufficiale a fine 2022 su PC e console.

Qui sotto potete vedere il trailer per Kickstarter.

Come scritto nella descrizione del gioco:

Coral Island è un gioco di simulazione di fattoria reinventato, ispirato ai classici. Coltiva raccolti, alleva animali e fai amicizia con gli isolani. Decidi se rivitalizzare non solo la città ma anche le barriere coralline circostanti.

Promettendo di mantenere intatto ciò che rende divertenti i classici giochi di simulazione di fattoria, Coral Island mira a modernizzare e rendere l’esperienza più inclusiva. Presentiamo un ampio cast di personaggi diversi e intrecciamo la consapevolezza ambientale nel ciclo di gioco principale.