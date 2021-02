It Takes Two: svelati i requisiti del gioco su PC

Il prossimo 26 marzo segnerà il giorno dell’uscita sul mercato di It Takes Two, il nuovo videogioco platform cooperativo d’avventura sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts. Come nel suo precedente lavoro, A Way Out, il developer di Josef Fares si è concentrato molto sull’aspetto multiplayer del gioco, che darà infatti il suo meglio quando giocato insieme a un amico.

Oggi, Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno reso noti i requisiti richiesti dalla versione per PC del titolo, e nonostante si potrebbe pensare il contrario, si sono rivelati sorprendentemente elevati: come minimo infatti saranno necessari un AMD FX 6100 o un Intel Core i3-2100T con 8 GB di RAM e una scheda grafica AMD R7 260X o Nvidia GTX 660. Per quanto riguarda i requisiti consigliati invece, Hazelight ha parlato di un AMD Ryzen 3 1300X o un Intel Core i5 3570K con 16 GB di RAM e una scheda grafica AMD R9290X o Nvidia GTX 980. Ad ogni modo in entrambi i casi saranno richiesti 50 GB di spazio libero su disco per procedere all’installazione.

Di seguito troverete tutti i requisiti richiesti da Hazelight ed EA. Nel frattempo vi ricordiamo che It Takes Two arriveràil 26 marzo 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. E ricordatevi anche che Josef Fares ha promesso 1000 dollari a chiunque si annoierà giocandoci!

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 8.1 64-bit o Windows 10 64-bit

Processore (AMD): AMD FX 6100

Processore (Intel): Intel core i3-2100T

Memoria: 8GB

Scheda grafica (AMD): AMD R7 260X

Scheda grafica (Nvidia): Nvidia GTX 660

DirectX: Scheda video compatibile con Direct X 11 o equivalente

Requisiti internet: connessione da 256 KB al secondo o più veloce

Spazio su disco: 50GB

Requisiti consigliati: