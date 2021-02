EA Play: grossi titoli in arrivo sul servizio!

Electronic Arts, come altre grandi aziende dell’industria videoludica (in primis Microsoft) ha deciso di investire su un servizio di sottoscrizione, EA Play, dopo il recente rebranding, è riuscito a toccare quota 13 milioni di giocatori, e sul quale i titoli del colosso di Redwood City arrivano con una discreta continuità.

E così sarà anche nel prossimo futuro, con Electronic Arts che ha annunciato proprio oggi i prossimi tre giochi che approderanno su EA Play tra marzo e aprile. Il mese prossimo infatti tutti i subscribers avranno a disposizione Star Wars Squadrons, il gioco di combattimento spaziale che vi permette di sedere al posto di guida di una delle molteplici navi del mondo di Star Wars, scegliendo di stare dalla parte della Repubblica o dell’Impero e regalandovi in ogni caso sensazioni uniche.

Ma Star Wars Squadrons non sarà solo: sempre in marzo infatti EA Play si arricchirà anche con Madden NFL 21, l’ennesimo capitolo (un po’ criticato a dire il vero) del videogioco sportivo più amato negli Stati Uniti. Madden vi trascina infatti sul campo da football americano, mettendovi di fronte a tutte le più grandi stelle di questo sport. Sarete in grado di battere Tom Brady e guadagnarvi il Super Bowl?

E rimanendo in tema di videogiochi sportivi, è atteso per aprile l’esordio su EA Play di NHL 21, titolo dedicato a un altro sport amatissimo dal pubblico americano, l’hockey su ghiaccio. Preparatevi a calzare i pattini e a scendere sul ghiaccio dunque, alla ricerca di quel disco nero e del gol della vittoria, da realizzare ovviamente con la vostra stecca.

Insomma, grandi novità aspettano tutti i clienti del servizio di sottoscrizione di Electronic Arts. I titoli saranno disponibili su EA Play e EA Play Pro a partire dal 2 marzo, anche per i clienti di Xbox Game Pass Ultimate su console (mentre per quelli che utilizzano Game Pass su PC bisognerà ancora attendere).