Halo Infinite sarà “il più avventuroso di sempre”

Inizialmente previsto per lo scorso 10 novembre, come fiore all’occhiello del lancio di Xbox Series X e S, Halo Infinite ha deciso di far attendere i suoi fan, e arriverà soltanto durante questo 2021. Pensato come un reboot spirituale dell’intera serie, questo nuovo capitolo delle avventure di Master Chief sembra avere delle ambizioni come minimo enormi. E ad alzare ancora di più l’hype ci ha pensato il direttore creativo del titolo, Joseph Staten.

Staten, già parte del team originale che realizzò il primo Halo di Bungie, e recentemente entrato a far parte della squadra di 343 Industries, è intervenuto durante un colloquio con il team di sviluppo di Halo Infinite durante un Halo Waypoint, promettendo il titolo più aperto, più avventuroso, più libero di sempre, e sostenendo che si tatti della realizzazione di un sogno, di una visione. Si tratta del gioco che si sarebbe voluto realizzare fin dall’inizio del franchise:

“Se avete letto l’aggiornamento di questo mese, e visto gli screenshot, potreste avere la stessa domanda che avevo io quando mi sono unito al team lo scorso autunno: che tipo di gioco è Halo Infinite?

Il mondo di Infinite è incredibilmente vasto, e le sue sconfinate zone di combattimento si connettono l’una all’altra senza soluzione di continuità. I suoi panorami sono pieni di avventure che vi invoglieranno a deviare dal percorso prestabilito della missione della storia. Da fuori potrebbe sembrare che stiamo realizzando un open world, ma non è queto il caso. Noi stiamo realizzando un Halo, uno shooter sandbox dove il nostro obiettivo è quello di farvi sentire come il personaggio più potente di una ricca simulazione di combattimento sci-fi emergente.

Ad esempio, se zoomate in qualcuno degli screenshot di questo mese, coglierete qualche scorcio della fauna che abita l’anello. La campagna di Halo Infinite non ha un sistema di crafting, e quindi non perderete tempo a cacciare e scuoiare animali per ottenere corazze migliori per Master Chief. Gli Spartans indossano l’armatura d’assalto Mjolnir. Non hanno bisogno di stivali di pelle.

Ciò che farete sarà invece gettarvi da uno sperone roccioso direttamente nel cuore di una pattuglia nemica, eliminare il loro leader con una granata al plasma ben piazzata, usare il vostro Grappleshot per recuperare la sua arma e poi svuotarne il caricatore sul resto della pattuglia, rimandando la fauna locale direttamente nella sua tana.

Questo per dire che abbiamo progettato Halo Infinite perché voi siate più liberi di quanto non siate mai stati di fare ciò che gli Spartan sanno fare meglio: sorvegliare il campo di battaglia, pianificare il vostro attacco, combattere contro il nemico, avere a che fare con qualsiasi sorpresa possa mettersi sulla vostra strada e quindi riprendere in mano le armi per la prossima battaglia.

Ciò che sarà diverso stavolta è che avrete più libertà che mai di scegliere il vostro cammino in questo mondo. Seguire un sistema di caverne nascosto all’interno di una fortezza ben protetta, passare con il vostro Warthog attraverso un passo montano coperto di nebbia, rubare un Banshee e volare verso un frammento d’anello galleggiante tra le stelle. Una forte componente di narrativa rimane il cuore dell’avventura di Master Chief, e il vostro percorso nella storia è completamente riservato a voi.

Dunque, che tipo di gioco è Halo Infinite? Beh, è il più aperto e avventuroso Halo di sempre. Questo è il gioco di Halo che potevamo soltano sognare di realizzare 20 anni fa. E non vediamo l’ora che possiate esplorarlo”