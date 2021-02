Naruto: arriva una web serie live-action

Nonostante la serializzazione del manga sia terminata nell’ormai lontano 2014, Naruto continua a rimanere nel cuore dei fan. L’opera di Masashi Kishimoto resta viva non soltanto grazie alla serie sequel sul figlio del Settimo Hokage, Boruto (i cui fan hanno recentemente dovuto fare i conti con la morte di un amato personaggio), ma anche grazie ai continui tributi e omaggi che provengono dai fan, ma anche da altri mangaka.

Ed è per questo che, a quasi sette anni di distanza dalla conclusione della serie, lo studio inde Re:Anime ha deciso di realizzare una web serie live-action dedicata proprio al manga shonen di Masashi Kishimoto: Naruto Climbing Silver. L’annuncio è arrivato attraverso la pubblicazione di un trailer dell’opera (che potete apprezzare in calce all’articolo). Re:Anime è già abbastanza noto nel mondo degli appassionati d’animazione giapponese, essendosi già impegnato in adattamenti live action di opere come Hunter x Hunter, One Punch Man, Tokyo Ghoul e Death Note.

Si tratterebbe del primo live-action per l’opera di Kishimoto (se si escludono i numerosi spettacoli teatrali, che da sempre però sono limitati al Giappone). In realtà il mondo dei ninja di Konhoa sarebbe dovuto sbarcare addirittura ad Hollywood, con il progetto di una pellicola prodotta da Lionsgate sui quali però sono circolati pochissimi particolari, al di là del nome di un possibile regista, Michael Gracey (The Greatest Showman).

Non è difficile immaginare che un qualsiasi adattamento live-action, cinematografico o seriale che sia, di Naruto possa spopolare tra i fan: la serie del resto è diventata non a caso una dei “Big Three” di Weekly Shonen Jump (insieme a lavori del calibro di Dragonball e One Piece) e ha raccolto una calorosa community di appassionati, anche famosi, come Michael B. Jordan.

Siete pronti al live action di Re:Anime? Preparatevi allora a tornare nel mondo di Naruto!