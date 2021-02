My Hero Academia: nuovo trailer per la quinta stagione

A un mese di distanza dalla premiere della quinta stagione, My Hero Academia ha deciso di sorprendere tutti i suoi fan con un nuovo trailer (che trovate in calce all’articolo), che si concentra ancora sull’imminente scontro tra gli studenti della 1-A e i loro rivali della 1-B. Il primo arco narrativo coperto da questa nuova stagione dell’anime ispirato all’opera di Kohei Horikoshi sarà infatti quello dell’Addestramento Congiunto, durante il quale i componenti del corso per eroi del liceo Yuei dovranno dimostrare di riuscire a fronteggiare i loro compagni.

La battaglia si rivelerà più dura del previsto per Izuku, Bukugo e i loro compagni, mentre salirà alla ribalta anche un personaggio che avevamo già incontrato durante il Festival Sportivo della seconda stagione: Hitoshi Shinso. Deku avrà imparato a resistere al suo straordinario Quirk?

La quinta stagione di My Hero Academia si preannuncia piena di sconvolgenti nuovi dettagli, soprattutto dopo il cliffhanger con cui si era chiusa la quarta e il primo incontro tra Deku e i precedenti possessori del One For All. Cosa scoprirà il nostro eroe sul suo potere durante questa stagione?

Mentre il manga sta prendendo una direzione sempre più cupa, con Horikoshi che è persino arrivato a scusarsi per le tante lacrime che ha fatto versare ai fan, l’anime è pronto ad arrivare il prossimo 27 marzo, mettendo fine a un’attesa fin troppo lunga.