L’attacco dei giganti: novità sul capitolo 138

Con la quarta stagione che, dopo un intenso undicesimo episodio, veleggia decisa verso la sua fine, L’attacco dei giganti si avvia alla sua conclusione anche in forma cartacea. Ma se ci sono ancora forti dubbi sul modo in cui MAPPA riuscirà ad adattare l’intero arco narrativo finale della serie (forse con una stagione “4B” oppure con un film), è certo invece che il manga si concluderà nell’aprile 2021, e che dunque mancano soltanto due capitoli al termine della fosca storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni.

Con il finale così vicino, e tutti i nodi che stanno per venire ormai al pettine, i fan sono ansiosi di sapere (o di scoprire se le loro teorie sono giuste), e anche il minimo brandello di informazione è come acqua nel deserto. Così non ha potuto non scatenare entusiasmo l’aggiornamento, arrivato su Twitter, secondo cui il cruciale capitolo 138 è stato ormai ultimato, ed è pronto a essere pubblicato da Kodansha, nel numero di Bessastu Shonen Magazine del prossimo 9 marzo.

La fine della guerra tra Eren e Marley sembra essere ormai a un passo, e dopo i colpi di scena del capitolo 137 tutti i fan non vedono l’ora di sapere cosa ne sarà del mondo intero, degli eldiani e del potere dei Giganti. In moltissimi sono convinti che l’opera di Isayama non avrà un finale lieto, chiudendo in modo estremamente dark una narrazione lunga ormai 12 anni.

