L’attacco dei giganti: svelata una statua di Levi!

Con la quarta stagione dell’anime che si avvia alla sua conclusione (almeno per il momento), e il capitolo 138 del manga che sta per arrivare, L’attacco dei giganti si trova davvero al canto del cigno. Dopo 12 anni di serializzazione, l’opera di Hajime Isayama è pronta a chiudere il suo ultimo arco narrativo e a chiudere ogni vicenda.

L’amore dei fan però, si sa, è sconfinato, e per questo motivo il Giappone si arricchirà di una nuova statua in bronzo. Secondo un’indiscrezione emersa attraverso l’utente Twitter @AoTWiki, il prossimo 6 marzo 2021 avrà luogo una cerimonia per svelare una statua a grandezza naturale del capitano Levi Ackermann, sicuramente uno dei personaggi più amati, se non il più amato, della serie di Isayama.

La nuova attrazione sorgerà ovviamente nella città di Hita, nella prefettura di Oita, e non sarà certo il primo omaggio all’opera del mangaka originario proprio di questa cittadina. Sempre a Hita infatti, lo scorso novembre 2020, era stata eretta una prima statua dedicata a L’attacco dei giganti che raffigura i tre grandi protagonisti dell’opera, Eren Jaeger, Mikasa Ackermann e Armin Artlet. Questa volta invece toccherà proprio al fan favourite Levi.

Non è inconsueto che in Giappone vengano erette statue dedicate ai protagonisti degli anime: la città di Kumamoto, che ha dato i natali a Eiichiro Oda, si è adornata di moltissimi monumenti che rappresentano Monkey D. Luffy e gli uomini della sua ciurma (l’ultimo è stato Franky), mentre la passione dilagante per gli anime mecha, e in particolare per la serie Mobile Suit Gundam, ha portato alla costituzione di veri e propri progetti per la costruzione di statue a grandezza naturale dei mitici “robottoni” e persino alla realizzazione di una statua (visitabile) di un Gundam funzionante al porto di Yokohama che ha ottenuto anche due Guinnes World Record.