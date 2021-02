Destiny 2: scoperto un glitch per Cala la Notte e Incursioni

Destiny 2 è nel vivo della Stagione degli Eletti, che è approdata da poco nello sparatutto shared world shooter targato Bungie, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Sembrerebbe che la Stagione stia andando secondo i piani della software, la quale si sta concentrando per ascoltare maggiormente la community e non solo.

Però, nel corso delle recenti ore, su Destiny 2 i giocatori hanno trovato un glitch veramente insolito, che potrebbe facilitare attività come le Incursioni e Cala la Notte. Ebbene, secondo quanto svelato da un video, con questo stratagemma è possibile entrare nelle Incursioni in 12 giocatori, mentre nei Cala la Notte in 9. Se volete conoscere ulteriori dettagli sul funzionamento del glitch, vi lasciamo alla visione del video in calce alla notizia, sperando che Bungie corra ai ripari e sistema questo problema al più presto possibile.