The Day Before si mostra in un nuovo video gameplay

Durante l’IGN Fan Fest 2021, Fntastic ha mostrato ai giocatori la sua nuova creatura precedentemente annunciata a Gennaio, stiamo parlando ovviamente di The Day Before, titolo survival third person shooter, che arriverà sugli scaffali dei negozi in esclusiva su PC. Ebbene, tramite un video gameplay, dalla durata di meno 3 minuti, i giocatori possono ammirare l’opera videoludica in azione.

Quello che balza subito agli occhi è l’ambientazione, molto simile per certi aspetti a The Division e alcune meccaniche sembrerebbero ispirate direttamente da The Last of Us. L’MMO avrà delle sezioni legate prettamente al PvE e anche al PvP, dove sembrano essere decisamente interessanti e adrenaliniche da quanto si evince dalla clip video. Intanto, in attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo la nostra anteprima dedicata a The Day Before.