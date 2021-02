NieR Replicant ver.1.22474487139: svelato il cast inglese

Nelle ultime ore, Square Enix e lo sviluppatore Toylogic, team dietro lo sviluppo di NieR Replicant ver.1.22474487139, hanno annunciato il cast inglese ufficiale per il suddetto titolo tramite un nuovo trailer.

Il cast si compone delle seguenti figure in lista.

Protagonista adulto (Ray Chase)

Protagonista giovane (Zach Aguilar)

Grimoire Weiss (Liam O’Brien)

Kaine (Laura Bailey)

Emil (Julie Ann Taylor)

Devola / Popola (Eden Riegel)

Vi ricordiamo che NieR Replicant ver.1.22474487139 sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One il 22 aprile in Asia e Giappone, seguito dalla release occidentale relegata al giorno 23 aprile, in arrivo su PS4, Xbox One e PC in contemporanea mondiale.