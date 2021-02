Hood Outlaws & Legends: nuovo gameplay trailer per il Ranger

Hood Outlaws & Legends è stata una delle sorprese tra i tanti annunci dello scorso anno. Sumo Digital, guidata e supportata dal publisher Focus Home Intreractive, sta mettendo su un titolo al quanto unico e piuttosto solido.

Non molto tempo fa, abbiamo assistito ad un nuovo gameplay trailer dopo un lungo periodo senza alcuna informazione. In queste ore però, il publisher ha nuovamente portato l’attenzione sul suo titolo con un nuovo gameplay trailer, stavolta incentrato su una classe specifica, il Ranger.

Sicuramente, Focus Home Interactive e Sumo Digital hanno intenzione di pubblicare una serie di video gameplay per ogni classe per far meglio conoscere il gioco fino al periodo della sua uscita, che vi ricordiamo essere il 10 maggio.

Hood Outlaws & Legends arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati sull’ultima interessante fatica targata Sumo Digital.