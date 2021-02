Ghost Recon Breakpoint vedrà altri update nel corso dell’anno

I giocatori di Ghost Recon Breakpoint, ultimo titolo della serie targata Ubisoft, possono aspettarsi tanti altri corposi aggiornamenti nel corso di quest’anno. Secondo il colosso francese infatti, i giocatori non rimarranno delusi.

Ad esempio, l’anno è iniziato con il crossover di un’altra IP del team francese, Rainbow Six Siege, e ci si può aspettare tanto altro sotto questo aspetto. Tramite la pagina ufficiale di Ubisoft, è stata rilasciata la seguente dichiarazione.

Continueremo a lavorare per aggiungere altro al gioco e per offrirvi altri emozionanti contenuti nei mesi a venire. Stiamo riprogettando il futuro dei nostri titoli in base ai vostri feedback, mettendo qualche sorpresa nel mezzo.

Presto riveleremo altri dettagli su ciò che arriverà in Ghost Recon Breakpoint nel 2021.