Gods Will Fall: pubblicato il primo Dev Diary

Gods Will Fall, produzione action isometrica targata Clever Beans e Deep Silver, è ormai disponibile negli store da un mese. Il supporto post-lancio indicato dalla roadmap pubblicata poco tempo fa sembra promettente e il team di sviluppo ha ora deciso di condividere la storia dietro la creazione dell’opera.

Proprio in queste ore infatti, Clever Beans ha pubblicato un nuovo video della serie Dev Diary, video nei quali solitamente si sviscera tutta la progettazione ed esecuzione del titolo in questione. Un ottimo modo per capirne di più su coloro che lo hanno sviluppato e su quali difficoltà hanno superato per arrivare alla creazione di Gods Will Fall.

Disponibile su PC tramite Steam, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia e Nintendo Switch. Trovate qui la nostra recensione, qualora ve la foste persa. Fateci sapere cosa ne pensate della produzione di Clever Beans e Deep Silver!