Whispering Hills è la mod di Silent Hill per Fallout4

Whispering Hills è una mod di Fallout 4 che aggiunge molta nebbia e una varietà di mostri familiari al Commonwealth. Mentre una versione precedente è in circolazione da un po ‘di tempo, l’aggiornamento dell’episodio 1 porta alcune aggiunte significative. Principalmente, una serie di missioni da seguire completa di un NPC doppiato. Questa serie di missioni ti introdurrà alla Midwitch Elementary School (basata sulla scuola originale di Silent Hill, Midwich) e parte della città di Whispering Hills. È basato su Centralia, la città utilizzata come modello per Silent Hill nel film, e la mod apparentemente utilizza i dati della scansione laser per ricreare la mappa della città. Quando Fallout 4 decide di cambiare il tempo, c’è la possibilità che la città nebbiosa venga sostituita dall’oscuro mondo da incubo di Silent Hill e anche da altri suoi mostri.

Per quanto riguarda quei mostri, Whispering Hills include i pilastri di Silent Hill come Triangular Prism Head, Uncomfortably Sexy Faceless Nurses e l’Energiser Bunny. Getta anche altri brividi della cultura pop come il Demogorgon di Stranger Things e SirenHead, che è come Slender Man per le persone che pensano che Slender Man sia troppo mainstream in questi giorni.

Puoi trovare Whispering Hills su ModDB e NexusMods. Ulteriori episodi di Whispering Hills aggiungeranno più città e nuovi compagni poiché quelli esistenti non possono essere portati con te. Spero che uno di loro sia un cane.