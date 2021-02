Astra, rivelate le abilità dell’incantatrice cosmica

Il controllo della mappa è potere in Valorant e il nuovo agente che si unisce al roster ne ha un sacco. Astra, un’incantatrice cosmica proveniente dal Ghana, porta una barca piena di utilità e una potente forma astrale che le consente di dividere le sue abilità ovunque desideri.

È troppo presto per dire quanto sarà importante Astra, ma è difficile capire perché non la vorresti nella tua squadra con uno skillset come questo:

C: Gravity Well

ATTIVA una stella per formare un pozzo gravitazionale. I giocatori nell’area vengono trascinati verso il centro prima che esploda, rendendo fragili tutti i giocatori ancora intrappolati all’interno.

Q: Nova Pulse

ATTIVA una stella per far esplodere un Nova Pulse. Il Nova Pulse carica brevemente poi colpisce, colpendo tutti i giocatori nella sua area.

E: Nebula

ATTIVA una stella per trasformarla in una nebulosa (fumo).

F: Dissipate

Usa (F) su una stella per dissiparla, riportando la stella in una nuova posizione dopo un po ‘di tempo. Dissipare forma brevemente una finta Nebulosa nella posizione della Stella prima di tornare.

X: Astral Form / Cosmic Divide

ATTIVA per entrare in Astral Form dove puoi posizionare le stelle con il fuoco primario. Le stelle possono essere riattivate in seguito, trasformandole in Nova Pulse, Nebulosa o Gravity Well.

Quando Cosmic Divide è caricato, usa il fuoco secondario in Astral Form per iniziare a mirarlo, quindi il fuoco primario per selezionare due posizioni. Un’infinita divisione cosmica collega i due punti selezionati. Cosmic Divide blocca i proiettili e smorza notevolmente l’audio.

Ciascuna delle abilità di Astra può essere attivata solo posizionando prima una stella nella sua forma astrale. Il passaggio alla seconda forma consente ad Astra di fluttuare liberamente sulla mappa e posizionare le stelle liberamente, anche se il suo corpo reale sarà vulnerabile nel frattempo. Può quindi innescare il suo fumo, la gravità bene o lo stordimento su qualsiasi stella (dentro o fuori la sua forma astrale). I fan di Symmetra di Overwatch riconosceranno il Cosmic Divide Ultimate di Astra. Collega due punti ovunque sulla mappa per evocare una barriera che attraversa l’intera mappa. La barriera blocca i proiettili, la vista e, cosa più interessante, l’audio.

Astra ha molto da fare, ed è per questo che il mio istinto mi dice che sarà piuttosto potente. È una pericolosa combinazione di Brimstone e Killjoy senza le catene della vicinanza che la trattengono. Equilibrata o no, sarà sicuramente divertente da interpretare. Astraarriverà su Valorant quando l’episodio 2 dell’Atto 2 inizierà la prossima settimana, il 2 marzo.