Confusi da Deathloop? Arkane rilascia un video esplicativo

Pochi giorni dopo che è uscito un nuovo trailer per Dishonored e lo sparatutto di Groundhog Day Deathloop, che conteneva musica assolutamente da schiaffi, Arkane ha rilasciato un’ adorabile video spiegazione di quello che succede all’interno del gioco. Il conduttore spiega come riproverai più e più volte lo stesso giorno, a cercare di abbattere una serie di cattivissimi assassini per liberarti dal loop. Ogni volta che fai un loop avrai un’idea migliore di quali sono i programmi della giornata dei cattivi attraverso la sandbox dell’isola, permettendoti infine di capire dove, quando e come eliminarli tutti nello stesso giorno, per permetterti di scappare. Si tratta di sparatorie selvagge e sottili omicidi mescolati a poteri soprannaturali, qualcosa che ci aspettiamo dagli sviluppatori del franchise di Dishonored. Sai già che c’è un dinamico assassino là fuori che cerca di uccidere anche te?

Per ulteriori informazioni sul prossimo gioco degli sviluppatori di Dishonored, ecco tutto ciò che sappiamo su Deathloop.

Deathloop uscirà il 21 maggio e sarà disponibile su Steam e Bethesda.net.