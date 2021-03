E3 2021: il Live Show è stato cancellato, sarà tutto digitale

Come già era stato annunciato dall’ESA (Entertainment Software Association), ovvero l’ente che organizza ogni anno la manifestazione di Los Angeles, l’edizione 2021 della fiera videoludica più importante al mondo (l’E3 2021) si terrà esclusivamente in formato digitale. In attesa di scoprire il programma ufficiale dell’evento, abbiamo appreso (ma manca ancora l’ufficialità) che il Live Show non avrà luogo perché la pandemia da COVID-19 non sta dando ancora tregua agli Stati Uniti (così come al mondo intero).

Questa notizia è emersa da alcuni documenti della Board of Los Angeles Convention and Tourism Development Commission, che testimoniano la cancellazione del Live Event 2021, con i lavori per le licenze per il 2022 e il 2023 avviati. La speranza dunque è che tutto torni alla normalità il prossimo anno. In attesa della conferma ufficiale dell’ESA si tale notizia, sappiamo però che alcuni broadcast potrebbero comunque essere tenuti direttamente da Los Angeles, ovviamente senza la presenza del pubblico.

In attesa del programma ufficiale delle dirette e le conferenze dei publisher, vi ricordiamo che come ogni anno noi di GamesVillage copriremo l’intero E3 2021, offrendovi tutti gli aggiornamenti che arriveranno dalla manifestazione digitale. La domanda però ora è lecita: quante aziende decideranno di tenere delle conferenze collegate all’E3?