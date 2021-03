Yakuza Like a Dragon Recensione: la potenza del drago su PS5

Yakuza Like a Dragon è stata una delle più piacevoli sorprese del 2020. Il nefasto anno, per le ragioni che ormai tutti conosciamo, è però risultato più che generoso dal punto di vista videoludico, grazie appunto all’arrivo di numerosi titoli di grossissimo spessore.

E, ovviamente, l’ultimo capitolo della saga targata SEGA (scusate il gioco di parole!) ne è certamente uno degli esponenti più illustri. Coniato numericamente come la continuazione anche cronologica della storia, il settimo capitolo ha saputo risultare un forte punto di ripartenza per il brand, tanto nelle dinamiche narrative tanto e soprattutto in quelle videoludiche.

Come abbiamo già avuto modo di spiegarvi nella nostra recensione del gioco, Yakuza Like a Dragon rappresenta un nuovo punto di inizio per la serie: nuovo protagonista, nuova location e soprattutto un sistema di combattimento completamente rinnovato. Questi elementi hanno saputo dare un forte scossone ad una saga che, indubbiamente, aveva bisogno di una ventata d’aria fresca, al netto di tutti i grandi consensi ottenuti nel corso degli anni.

Per tutti questi motivi e non soltanto, quando si è presentata la possibilità di rigiocare il titolo in versione PS5, dunque con tutti i benefici dell’upgrade next-gen, non ce la siamo fatta scappare. Va detto che tale upgrade next-gen non differisce in alcun modo da quello già disponibile per Xbox Series S/X e offrirà agli utenti PS5 le stesse medesime feature, soltanto con qualche mese di ritardo.

Il sopracitato aggiornamento è completamente gratuito, ma ha dalla sua una pecca che per quanto ci riguarda non può considerarsi marginale. Yakuza Like a Dragon in versione PS5 ha dunque senso di esistere? La risposta è sì, ma è giusto sottolineare quanto alcune dinamiche non lo rendono esattamente un prodotto imprescindibile, specialmente per chi l’ha già provato sulle “vecchie” console.

Yakuza Like a Dragon è un nuovo punto di avvio per la saga

Prima di cominciare con l’analisi di questa versione di nuova generazione, il vero oggetto d’interesse di questo articolo, vogliamo comunque fare un breve recap di quanto offre il gioco sul piano contenutistico.

Yakuza Like a Dragon ci mette per la prima volta nella storia del brand nei panni di un nuovo protagonista (escludendo le parentesi nei panni di Goro Majima), il giovane Ichiban Kasuga, un novizio membro della famiglia Arakawa, un’affiliata del Clan Tojo. La longeva avventura mette proprio nelle mani del videogiocatore un lungo percorso di crescita e di evoluzione del personaggio di Ichi, costretto a fronteggiare la spietata legge della vita in più di un’occasione e in diverse circostanze.

Dopo un intenso prologo, che mostra come il protagonista finisce per scontare una lunga prigionia, si apre il sipario su un’avventura incredibilmente intensa, appassionante, ricca di colpi di scena e, come da tradizione per la serie, caratterizzata da una scrittura di primissimo livello e mai banale. A ciò si aggiunge anche la bontà del character design, come al solito ispirato e che con questo capitolo raggiunge nuove importanti vette. Vivere, respirare e lasciarsi trasportare dalle avventure di Ichiban è un vero e proprio piacere per i sensi, anche perché, onestamente, la svolta ruolistica assunta dal titolo può considerarsi un centro perfetto.

Il nuovo modo di approcciare le battaglie ha infatti sin da subito mostrato di avere un potenziale abnorme, confermato in toto dopo la prova “con mano” fatta in occasione dell’arrivo della versione, a questo punto old-gen, del titolo. E non abbiamo mai smesso di immaginare quanto, con le possibilità dei nuovi hardware, Yakuza Like a Dragon potesse fare quel salto di qualità definitivo anche sul piano tecnico e strutturale, oltre che ludico.

Proprio per queste ragioni, abbiamo aspettato la versione PS5 con molta ansia, desiderosi di scoprire quanto e se l’attesa fosse ripagata o meno. In tutta sincerità, la risposta è probabilmente nì, poiché i pro e i contro, dal nostro punto di vista, sembrano equipararsi, e vi spieghiamo il perché.

Yakuza Like a Dragon su PS5 è più bello, ma non abbastanza

Uno dei punti di forza di questo Yakuza: Like a Dragon (o Yakuza 7), anche nella versione PS4 e Xbox One, è sicuramente quello legato all’ottimo comparto tecnico. Il titolo di SEGA si mostra infatti in splendida forma, con un Dragon Engine che già sembrava essere proiettato avanti coi tempi. Per tal motivo, non avevamo grandi dubbi sulla buona riuscita di questo adattamento per PS5, basandoci anche sulla controparte Xbox Series X/S, già disponibile dal day one della console.

Sulla nuova ammiraglia di Sony, il titolo si spinge verso nuove vette qualitative, offrendo ai giocatori la solita scelta tra due modalità grafiche differenti, una che predilige la risoluzione e l’altra il frame rate. Di base, il gioco si presenta con l’impostazione predefinita che favorisce la frequenza di fotogrammi per secondo, finalmente in grado di toccare quota 60fps più che granitici. Il compromesso da accettare è però quello legato alla risoluzione, che inevitabilmente si accontenta di una quota dinamica, con un target massimo settato sui 1440p.

Non vogliamo girarci troppo intorno: questa modalità grafica è senza alcun dubbio la migliore e quella consigliata. Data anche la nuova natura del combat system del gioco, poter godere di una frequenza di aggiornamento maggiore è ovviamente l’opzione migliore, anche perché le migliorie tecniche, seppur meno evidenti, sono comunque presenti. Grazie ad un’ottima gestione dell’illuminazione, in particolare di elementi come i riflessi e i giochi di luce, Yakuza Like a Dragon si mostra sicuramente più figo di prima, seppur ad un occhio meno allenato le migliorie potrebbero sembrare più marginali.

Per avere un’idea più chiara dei passi in avanti compiuti, è necessario settare la modalità Alta Risoluzione, la quale spinge la resa dell’immagine fino al tanto agognato 4K, cosa che rende più “semplice” apprezzare i passi avanti compiuti dallo Ryu Ga Gotoku Studio in tal senso. Con tale impostazione grafica il gioco offre una qualità e una pulizia dell’immagine di primissimo livello, e alcuni scorci, specialmente sfruttando i giochi di luce, risultano a dir poco memorabili.

La maggior pulizia dell’immagine, però, viene “pagata” inevitabilmente col frame rate, che viene letteralmente dimezzato, rimanendo lockato a quota 30fps. Inutile dirvi, ma in realtà ve l’abbiamo già detto in precedenza, che per quanto la differenza dal punto di vista della qualità visiva sia evidente, il nostro consiglio rimane quello di optare per la modalità Standard. Giocare ad un titolo del genere con un frame rate di soli 30fps può rovinare l’esperienza di gioco, e proprio con la versione PS5 ci siamo subito resi conto della grande differenza.

Una volta assaggiati i 60fps, credeteci, difficilmente tornerete indietro, e non potrebbe essere altrimenti. Peccato, però, che oltre a queste differenze la versione PS5 del titolo non offre praticamente null’altro, ed è proprio per questo motivo che in apertura parlavamo di un successo soltanto parziale per questo “adattamento” in salsa next-gen.

DualSense, salvataggi, e tutte le altre verità scomode

Considerando la natura gratuita di tale versione, potrebbe sembrare strano il fatto che stiamo parlando di una conversione non perfettamente riuscita. E lo capiamo bene, sia chiaro.

Le problematiche maggiori infatti non ricadono sul comparto tecnico, che comunque si è rivelato più che solido (considerando la natura cross-gen del titolo), ma sono relative ad alcune possibilità, ad alcune feature, che alla fine sono risultate completamente assenti o comunque poco comprensibili. Vogliamo subito liberarci del proverbiale elefante nella stanza: nella versione PS5 non potrete in alcun modo trasportare i vostri file di gioco. Tale scelta ci è risultata molto complessa da comprendere, sia considerando la natura gratuita di tale upgrade sia perché la nuova versione è stata rilasciata a distanza di oltre quattro mesi dalla release originale.

Considerando la scelta di offrire comunque l’upgrade gratuito a tutti i possessori della copia PS4, che però hanno avuto un bel po’ di tempo per concludere le vicende in compagnia di Ichiban, non pensiamo abbiano appreso con gioia la notizia relativa all’incompatibilità dei salvataggi. Certo, la notizia era già ben nota dal principio, ma non l’abbiamo mai compresa e, dopo aver ricominciato l’avventura, ce ne siamo resi conto una volta per tutte. Considerando la grandissima mole di contenuti e soprattutto le differenze tra le due versioni, a dirla tutta, non ci sentiamo di consigliare a mani basse di ricominciare tutto da zero.

Sia chiaro, Yakuza Like a Dragon rimane uno dei capitoli più belli della saga, ma probabilmente non vale la pena ricominciarlo da zero soltanto per i 60fps e per le migliorie tecniche di cui vi parlavamo poc’anzi, anche perché, e qua veniamo alla seconda lacuna, il DualSense non è stato supportato e sfruttato quanto avremmo voluto. A parte qualche piccolo feed durante le collisioni con i vari nemici sparsi per il gioco, il nuovo pad di Sony è stato “trattato” come un semplicissimo DualShock 4, lasciandoci un po’ di amaro in bocca difficile da digerire.

Certo, non ci aspettavamo alcun tipo di miracolo, ma considerando la natura del gioco ci saremmo aspettati magari qualche piccolo passo in avanti in tal direzione. Nulla di grave, certo, ma riteniamo che, tenendo conto anche di quanto detto poco sopra, ciò collabora a rendere difficile il consigliare di ricominciare il titolo a chi già l’ha spolpato qualche mese fa.

Il discorso, ovviamente, cambia per chi ha saputo aspettare finora: in versione PS5 il nuovo “Drago” è più vivo e bello che mai, e potrebbe regalarvi emozioni videoludiche che difficilmente dimenticherete.

La versione PS5 di Yakuza Like a Dragon è pensata principalmente per chi ha mancato (o ha saputo aspettare) l’appuntamento con la versione old-gen del titolo. Le migliorie grafiche e tecniche, per quanto in alcuni casi evidenti, non giustificano dal nostro punto di vista il dover ricominciare da zero la lunghissima avventura di Ichiban, anche considerando le poche feature extra da cui la versione in questione è sorretta. Il DualSense, ad esempio, non ha giocato un ruolo importante in questo upgrade, cosa che ci ha un pochino lasciati interdetti. Va però precisato che l’upgrade è completamente gratuito per i possessori di una copia del titolo in versione PlayStation 4, ma dal nostro punto di vista la scelta di rendere i salvataggi incompatibili potrebbe pesare non poco sull’economia di questa manovra. Nel complesso, dunque, non ci sentiamo di consigliare di ricominciare Yakuza Like a Dragon a chi l’ha già divorato su PS4, ma vogliamo caldamente invitare chi l’ha mancato all’epoca a recuperarlo quanto prima. Sia su next-gen sia su old-gen l’ultima fatica del Ryu Ga Gotoku Studio rimane una perla rara, che merita di essere apprezzata da un po’ tutti quanti, indipendentemente dal palato videoludico del giocatore.