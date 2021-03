Elder Ring non verrà mostrato a marzo da Microsoft

Alcuni rumor emersi nei giorni scorsi parlavano di un’apparizione del tanto desiderato Elden Ring il prossimo 23 marzo in occasione di un nuovo evento Inside Xbox (o altre presentazione targata Microsoft). Bene, ora prendete queste informazioni e dimenticatevele, perché è arrivata la smentita ufficiale.

Il capo del marketing della divisione Xbox, vale a dire Aaron Greenberg, è intervenuto tramite il suo profilo Twitter personale per allontanare queste voci, confermando che il gioco di From Software non verrà mostrato a marzo:

“Giusto per regolare le aspettative: questo non accadrà. Ci sono sempre cose che abbiamo in lavorazione, ma niente in arrivo che includa annunci di giochi o anteprime mondiali come questa.”



Attenzione però, perché Greenberg non ha assolutamente smentito il potenziale evento Xbox che potrebbe tenersi a marzo 2021, palcoscenico dove dovremmo finalmente vedere in azione nuovi titoli in arrivo sulle console della famiglia Xbox (Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One). Ma la domanda ora è lecita: quando verrà mostrato questo Elden Ring? La risposta non ci verrà data tanto a breve! Intanto però il souls-like ha ricevuto di recente la classificazione da parte del PEGI.