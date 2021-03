SEGA: lo sviluppatore Juro Watari annuncia le dimissioni

Ultimamente febbraio è stato un mese tumultuoso per molti grandi aziende che sviluppano giochi: già in precedenza, diversi dipendenti di Sony Japan Studios hanno annunciato le loro dimissioni. Il fenomeno continua con Juro Watari, uno sviluppatore che in precedenza ha lavorato per Sega, che ha annunciato le sue dimissioni dalla società con effetto immediato dalla fine di febbraio: questa notizia sorprende molti, soprattutto quelli che hanno investito nel suo lavoro sui Cyber ​​Troopers Virtual-On.

Per iniziare il suo discorso, Watari ringrazia Sega per averlo fatto sentire il benvenuto e per tutto il tempo che ha trascorso con l’azienda: continua dicendo che i suoi piani futuri rimangono incerti, ma chiarisce che sta cercando un nuovo posto dove lavorare. Più avanti nella sua dichiarazione, affronta il futuro di Cyber ​​Troopers Virtual-On, affermando che sfortunatamente non sa cosa c’è in serbo per la serie: Watari dice che se c’è qualche cambiamento nella politica di Sega o se prevede di utilizzare il franchise, non vede l’ora di vedere insieme ai fan i nuovi risultati. Ciò rende chiaro che, nonostante il suo ruolo attivo nel suo sviluppo fino ad ora, Cyber ​​Troopers Virtual-On non è più diretto da Juno Watari.

Per chiudere la sua dichiarazione, dice che al momento è disoccupato ma rimarrà comunque attivo su Twitter. Per chi fosse interessato, il tweet completo non tradotto può essere trovato qui sotto. Anche se al momento sembra che il futuro di Watari è incerto ,di sicuro continuerà a fornire aggiornamenti e far sapere ai suoi fan quando troverà un nuovo posto di lavoro e un nuovo progetto da sviluppare.