Golden Globe 2021: i vincitori dell’edizione più singolare degli ultimi anni

Il più prestigioso Premio mondiale dedicato ai prodotti audiovisivi televisivi e il secondo per quanto riguarda il cinema, il Golden Globe, è andato in scena anche quest’anno, per la sua 78esima edizione, anche se in un formato inedito, dovuto alla crisi sanitaria ancora in corso. Dopo uno slittamento di quasi due mesi, Tina Fey ed Amy Poehler hanno infine condotto la serata, ma da due location differenti: il Rockefeller Center di New York l’una e il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles l’altra, con gli “ospiti” e i premiati in collegamento video.

A trionfare, nella categoria cinema, Nomadland di Chloé Zhao -già vincitore del Leone d’Oro alla 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e forte candidato ai prossimi Oscar– con due premi: miglior film e miglior regista. Netflix gongola per la quantità di premi vinti (ben otto) e l’aver monopolizzato l’opinione di pubblico e critica con la più recente stagione di The Crown e The Queen’s Gambit (La regina degli scacchi).

Orgoglio italiano per quanto riguarda la categoria Miglior canzone originale: Laura Pausini canta la canzone vincitrice, Io sì (Seen) tratta dal film La vita davanti a sé (The Life Ahead) con Sophia Loren.

A seguire, la lista completa dei premi.

CATEGORIA CINEMA:

Miglior film drammatico

Nomadland, regia di Chloé Zhao

Miglior film commedia o musicale

Borat – Seguito di film cinema (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan), regia di Jason Woliner

Miglior regista

Chloé Zhao – Nomadland

Migliore attore in un film drammatico

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Migliore attrice in un film drammatico

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Migliore attore in un film commedia o musicale

Sacha Baron Cohen – Borat – Seguito di film cinema (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Rosamund Pike – I Care a Lot

Migliore attore non protagonista

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Migliore attrice non protagonista

Jodie Foster – The Mauritanian

Miglior film in lingua straniera

Minari, regia di Lee Isaac Chung (Stati Uniti d’America)

Miglior film d’animazione

Soul, regia di Pete Docter e Kemp Powers

Migliore sceneggiatura

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7)

Migliore colonna sonora originale

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste – Soul

Migliore canzone originale

Io sì (Seen) (Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi) – La vita davanti a sé (The Life Ahead)

CATEGORIA TELEVISIVA:

Miglior serie drammatica

The Crown

Migliore attore in una serie drammatica

Josh O’Connor – The Crown

Miglior attrice in una serie drammatica

Emma Corrin – The Crown

Miglior serie commedia o musicale

Schitt’s Creek

Migliore attore in una serie commedia o musicale

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Miglior miniserie o film televisivo

La regina degli scacchi (The Queen’s Gambit)

Migliore attore in una miniserie o film televisivo

Mark Ruffalo – Un volto, due destini – I Know This Much Is True (I Know This Much Is True)

Migliore attrice in una miniserie o film televisivo

Anya Taylor-Joy – La regina degli scacchi (The Queen’s Gambit)

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

John Boyega – Small Axe

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Gillian Anderson – The Crown

Menzioni onorarie: