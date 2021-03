Apex Legends: nuovo record di giocatori su Steam

Dal suo lancio due anni fa, Apex Legends è diventato una proprietà di punta per Respawn Entertainment ed EA. Il gioco continua a fornire ai giocatori nuovi contenuti, eventi e ha recentemente lanciato la nuova leggenda Fuse. Il gioco è diventato abbastanza popolare da aver raggiunto nuovi record per i giocatori simultanei su Steam. Sabato 27 febbraio, Apex Legends ha raggiunto un nuovo massimo storico sulla piattaforma con poco meno di 197.000 giocatori: il numero esatto raggiunto secondo Steam Charts era 196.799, a dimostrazione che il gioco si sta avvicinando sempre di più al traguardo di 200.000. Il titolo continua ad avere milioni di giocatori su tutte le sue piattaforme, ma è impressionante che Steam continui a coinvolgere più giocatori.

Questo aumento di giocatori è stato probabilmente guidato dal lancio della stagione 8, che ha introdotto una nuova leggenda, un nuovo passaggio di battaglia ed è stato il punto di partenza per l’ evento dedicato all’anniversario del gioco, che ha celebrato due anni dal lancio: sono state rese disponibili nuove skin leggendarie ed epiche, migliorie per le armi e la possibilità di guadagnare 150 frammenti di cimelio. Sebbene la stagione 8 non abbia lanciato una nuova mappa per i giocatori in cui combattere, ha visto il ritorno del Kings Canyon preferito dai fan: è probabile che Respawn sviluppi più mappe e ha sicuramente le risorse, soprattutto perché Apex Legends diventerà probabilmente un franchise da miliardi di dollari per EA.

Respawn ha anche annunciato i suoi piani per espandere il mondo di Apex Legends oltre la modalità battle royale entro la fine dell’anno. Con ogni probabilità, continueranno ad esserci opportunità per i giocatori di vivere nuove entusiasmanti esperienze con il mondo di Apex Legends. Dal momento che Steam continua a battere anche i record degli utenti , tutto sommato sembra probabile che il lancio di Apex Legends sul mercato sia stata una mossa intelligente. Apex Legends è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e arriverà su Switch il 9 marzo.