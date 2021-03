Star Craft II: l’italiano Riccardo “Reynor” Romiti è campione del mondo

Il fenomeno Zerg italiano, Riccardo Romiti, meglio conosciuto nella comunità come Reynor, ha vinto lo StarCraft II Masters Championship all’IEM Katowice. Questo segna la fine del circuito dei tornei StarCraft 2 2020 gestito da ESL ed è ora effettivamente la finale di StarCraft II da quando Blizzard ha passato il regno a ESL. Reynor è stato costretto a battersi contro gruppi che vantavano i migliori giocatori del mondo per assicurarsi la vittoria, sconfiggendo anche le leggende coreane di Star Craft II: Stats (P), Dark (Z), Maru (T) e infine Zest (P) nelle finali. Reynor è riuscito ad ottenere una vittoria in tutti e tre gli incontri dei playoff prima di poter affrontare e battere Zest 4-2.

Con la vittoria di Reynor è la seconda volta che un giocatore non coreano è diventato il grande campione di StarCraft II; la prima volta è stato quando Serral ha vinto nel 2018. Questo sviluppo non dovrebbe sorprendere nessuno che abbia seguito da vicino la scena degli eSport di StarCraft II negli ultimi anni, poiché, nel 2019, si è classificato secondo nel campionato mondiale, e ha perso soltanto contro Dark.

Reynor è sempre stato un appuntamento fisso nel circuito WCS / IEM anche in tenera età, e adesso che si avvicina ai 18 anni, sta raggiungendo l’apice ed è già un grande campione. Per Zest, questo è il secondo anno consecutivo in cui è arrivato alle finali, ma alla fine ha perso. I fan di Star Craft II tendono ad avere un debole per i contendenti coerenti che alla fine non vincono, quindi sono sicuro che i fan si sforzeranno di più per Zest il prossimo anno.

Congratulazioni a Reynor e alla sua famiglia per la grande vittoria!