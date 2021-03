Marzo 2021: le uscite del mese su console e PC

Come ogni mese, GamesVillage è pronta a fornire ai nostri lettori la lista dei titoli in uscita nell’arco delle 4 settimane che ci prospettano di volta in volta. Eccoci quindi a questo marzo 2021 che vede non poche uscite di grosso calibro, da oriente a occidente.

2 marzo: Maquette (PlayStation 5, PlayStation 4, PC)

Annapurna Interactive è pronta a lanciare la propria nuova creazione dopo un lungo sviluppo, Maquette, sul mercato. Il puzzle game si preannuncia essere molto interessante, arrivando ad esser definito addirittura “il puzzle game della next-gen“.

9 marzo: Apex Legends (Nintendo Switch)

La prima pubblicazione del celebre battle royale Apex Legends è datata al 2019, arrivando letteralmente dal nulla e senza alcun preavviso. Il successo tuttavia, è arrivato e lo si è visto arrivare sin da subito. Tanto di quel successo che, dopo la pubblicazione sulla piattaforma Valve, Steam, ha spinto il team dietro lo sviluppo a pubblicare una possibile ultima versione, quella per Nintendo Switch. Ben presto, vedremo se tale successo arriverà su una piattaforma con un target di utenza decisamente diverso da quello standard console.

12 marzo: Crash Bandicoot 4 It’s About Time (Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC)

Uno dei migliori titoli del 2020 è stato il tanto atteso Crash Bandicoot 4 It’s About Time, senza ombra di dubbio. Con ottimi risultati per quanto concerne critica e utenti, Crash e la sua nuova avventura stanno per approdare sulla next-gen di Microsoft e Sony, così come su PC, annunciato poco tempo fa. Le nuove versioni vanteranno migliore stabilità e tempi di caricamento estremamente ridotti. il 12 marzo è prevista inoltre la pubblicazione su Nintendo Switch, sicuramente una bellissima sorpresa per tutti i fan del titolo possessori della console ibrida Nintendo.

26 marzo: Balan Wonderworld (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S)

I creatori di Sonic the Hedgehog e Nights into Dreams si sono riuniti per il (a dir poco) bizzarro platformer 3D Balan Wonderworld, sotto l’ala protettrice di Square Enix. La demo ha visto commenti piuttosto oscillanti, ma rimane certamente da vedere cosa potrà offrire il prodotto finale agli amanti del genere.

26 marzo: It Takes Two (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

A quanto pare, il giorno 26 marzo sarà un giorno di festa per gli amanti del genere platforming. Tra Balan Wonderworld e la seconda creazione della Hazelight Studios (team capeggiato dal conosciuto volto dell’indutria Josef Fares), It Takes Two. Quest’ultimo, visivamente impressionante, ruota attorno all’esperienza multigiocatore cooperativo a schermo condiviso. Marito e moglie si ritrovano sotto forma di bambole sull’orlo del divorzio e dovranno lavorare assieme non solo per il bizzarro accaduto, ma anche e soprattutto per salvare il loro matrimonio. Ci si aspetta molto dal team di Fares e vedremo se It Takes Two farà la sua parte.

26 marzo: Monster Hunter Rise (Nintendo Switch)

Il mese si chiude con un’interessantissima e a dir poco attesissima pubblicazione di stampo nipponico. Capcom è pronta a sbaragliare la concorrenza degli action con un nuovo e rinnovato capitolo deella saga di Monster Hunter, Rise. Esclusiva temporale per la console Nintendo (confermata solo pochi giorni fa), arriverà in pompa magna con il tipico gameplay che ha segnato un’immensità di giocatori, senza tralasciare l’enorme mole di contenuti che spetta loro nei mesi che seguiranno il lancio. Continuate a seguirci per la recensione di Monster Hunter Rise!