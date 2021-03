Boundary: è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer

È stato pubblicato un nuovo gameplay trailer di Boundary, lo sparatutto in prima persona a gravità zero, pubblicato dallo sviluppatore Surgical Scalpels: il breve video mostra cosa aspettarsi dal gameplay spaziale momento per momento nel gioco e sembra piuttosto impressionante. Boundary è un frenetico sparatutto in prima persona nello spazio con astronauti pesantemente armati in scontri a fuoco a gravità zero: il titolo ha colpito molti giocatori sia come un’idea straordinaria che come qualcosa di molto difficile da realizzare. Ogni personaggio avrà delle classi, equipaggiamenti personalizzabili e altro ancora, e sono pronti gli ingredienti per un gioco unico.

Il mese scorso Boundary ha eseguito un test questo mese è pronto per mostrare il nuovo gameplay, che sembra evidenziare un’interfaccia utente reale, insieme ad elementi come una mini mappa, un indicatore di punteggio, un obiettivo, un feed di uccisioni, munizioni e altro sono tutti visibili sullo schermo. Inoltre, mentre il giocatore nel trailer abbatte i nemici, possiamo vedere le medaglie che vengono conquistate per obbiettivi come colpi alla testa, assist o doppie uccisioni, molto in linea con artisti del calibro di Halo o Call of Duty. I fan possono vedere come vengono testate le armi, i layout della mappa e altro nel breve trailer.

Spesso i trailer del gameplay mostrano le immagini senza mostrare l’interfaccia utente e le riprese reali del giocatore, quindi è probabile che vedere Boundary in azione sia molto apprezzato. Visivamente, il trailer sembra eccellente, il che non dovrebbe essere una sorpresa: Boundary utilizza il ray tracing in tempo reale, sfruttando appieno la tecnologia moderna, inoltre, il semplice fatto di vedere il gameplay del combattimento spaziale è rinfrescante. Sebbene ci siano stati innumerevoli sparatutto militari o di fantascienza, un astronauta, spaziale, FPS a gravità zero è un approccio unico che non solo influenza il gameplay, ma anche l’estetica in modi estremamente accattivanti. Boundary sarà lanciato su PC tramite Steam nel 2021.