Destiny 2 sospesa la modalità Trials of Osiris

La modalità PvP competitiva di Destiny 2, Trials Of Osiris, è stata sospesa ancora una volta, dopo che uno sforzo della comunità ha trovato un modo per coltivare carte impeccabili gratis – raggiungendo sette vittorie senza subire perdite – usando un mix di cambio di personaggio e tiri di dadi e un buon codice segreto vecchio stile. L’exploit è spiegato sopra dallo YouTuber Lunarated, che ha notato che stava ottenendo molte vittorie gratuite contro le squadre di fuoco usando l’emblema Hakke. Un po ‘di scavo più tardi, ed è diventato chiaro che c’era un enorme exploit della comunità in corso nella regione Cina / Hong Kong, usando gli striscioni Hakke come segno del fatto che eri coinvolto in un diffuso giro di partite truccate.

Ecco come funziona. Una squadra di tre code per le prove che utilizzano personaggi bruciatori, con due membri che usano gli emblemi di Hakke per comunicare l’intento. Se ti metti in coda contro un’altra squadra usando emblemi normali, tirati indietro: non ti importa di prendere una sconfitta su questo personaggio, quindi puoi subire il colpo. Tuttavia, le cose si fanno interessanti quando incontri un’altra squadra di Hakke. A quel punto, un rappresentante di ogni squadra si scambiava messaggi su Steam e rotolava via (Steam ti permette di tirare un dado virtuale in chat). I vincitori passerebbero alla rete e poi i perdenti si ritirerebbero dal gioco. Pertanto, i vincitori segnerebbero una vittoria sulle carte Prove del loro personaggio principale, mentre l’altra squadra (ancora in fiamme) si scrollerebbe di dosso la perdita.

Usando questo metodo, le squadre Hakke possono alla fine raggiungere sette vittorie sui loro personaggi principali, mentre subiscono perdite solo sui loro bruciatori. Ciò garantisce un completamento impeccabile e quindi l’accesso al Faro e ai migliori premi della modalità. È già abbastanza strano che Destiny 2 ti permetta di partecipare a una partita di Trials su un personaggio diverso. Ma è incredibile vedere la comunità prenderlo e usarlo per creare un’intera società segreta di partite truccate. L’exploit sembra avere radici in Cina e Hong Kong, ma ora si è diffuso in tutto il mondo – con un rapporto di analisi che ha rilevato che quasi la metà di tutti i concorrenti di Trials è andata impeccabile con uccisioni minime.

Quindi, questo fine settimana, Bungie ha scelto di annullare il resto del weekend delle Prove di questa settimana, anche se ha riattivato il Faro per i giocatori con carte impeccabili, legittime o meno. Lo sviluppatore deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale sull’exploit, né ha detto se Trials tornerà venerdì. Le società di exploit segrete sono solo l’ultimo numero ad aver raggiunto la modalità PVP competitiva di Destiny 2 su PC. I fine settimana delle prove precedenti sono stati afflitti da imbroglioni, oppure cancellati all’ultimo minuto a causa di Titani invisibili.