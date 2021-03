Snoop Doog ragequit dopo 15 minuti su Madden

Quello che non so sul football americano potrebbe riempire un libro, ma so che l’album Doggystyle di Snoop Dogg del 1993 è un classico freddo e che quando ho visto l’uomo dal vivo nel 2014 lo ha ucciso. Quindi, quando trasmette in diretta Madden NFL 21 su Twitch, sono lì per l’uomo piuttosto che per il gioco, e non ho idea di cosa si trattasse del particolare touchdown che, circa 14 minuti nel suo ultimo streaming, gli ha fatto giurare un sacco di volte di mollare.

https://www.twitch.tv/videos/931737323/

Il titolo dello stream “Siediti, rilassati e rilassati qui dentro” sembrava piuttosto inappropriato in quel momento, ma poi è diventato di nuovo appropriato nel corso delle sette ore che seguirono mentre il canale di Snoop trasmetteva la sua sedia vuota e la musica che stava suonando da qualche parte nelle vicinanze.

E le persone lo adoravano. Mentre la maggior parte degli stream di Snoop ottiene qualche migliaio di visualizzazioni, questo video attualmente ha 103.900. Circa sette ore e mezzo dopo, Snoop attraversa la stanza in una felpa con cappuccio, si rende conto di quello che ha fatto e termina il flusso. Ma quelle ore di trasmissione delle parole NO SIGNAL mentre i vari classici soul e funk di tutti, da James Brown a Roberta Flack, arrivavano alla deriva? C’era davvero un’atmosfera qui.