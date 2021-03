Halo 5, registro audio nascosto nel suo ultimo post

L’ultimo aggiornamento degli sviluppatori di Halo Infinite potrebbe essersi concentrato su come il riavvio spirituale stia evitando la sensibilità di Halo 5 per un ritorno nostalgico alle radici di Halo. Ma la voce precedente, spesso calunniata, di 343 si è ancora intrufolata, grazie a un registro audio facilmente perso sepolto nel post del blog. Il registro, nascosto in un paragrafo sulla sensibilità di Infinite, sembra seguire direttamente la fine di Halo 5, un finale che (avviso spoiler) ha visto il tuo uomo John Masterchief riunirsi con il dottor Halsey dopo che Cortana è diventato un supercriminale su scala galattica . Non ci sono trame strabilianti rivelate qui, ma il registro afferma che Infinite non sarà una rottura completamente netta rispetto al suo controverso predecessore.

Halo 5 è una specie di punto dolente per i fan di lunga data della serie, e un 343 sembra disposto a staccarsi. Nonostante sia arrivato su Windows 10 in forma limitata nel 2016, Halo 5 non si unirà al resto della serie su PC, né come standalone né come parte della Master Chief Collection. Fin dall’inizio, Infinite è stato posizionato come una netta rottura rispetto alle precedenti voci di 343.

Il nostro primo antagonista visibile, Banished, è stato estratto dallo spin-off RTS Halo Wars 2, mentre il design ambientale del gioco è un consapevole ritorno alle vivaci pinete del primo gioco. Laddove i paesaggi di Halo 4 e 5 erano disordinati e troppo progettati, Infinite si concentra su “eredità” e “semplicità” per colpire le note distinte di Combat Evolved. “Vogliamo che i giocatori provino una familiarità nostalgica con questi design, come incontrarsi con un vecchio amico, mentre sperimentano tutto ciò che Halo Infinite ha da offrire“, ha spiegato il responsabile artistico della campagna Justin Dinges nel post sul blog della scorsa settimana. Questa non è la prima volta che 343 si intrufola nei riferimenti ai loro vecchi giochi, mente. Lo sviluppatore è stato in prima linea nell’affermare che la trama di Cortana continuerà anche attraverso Infinite, con Dinges che afferma che “i giocatori non solo sperimenteranno la storia immediata del risveglio di Chief per affrontare i banditi e Cortana, ma se si guardano intorno, potrebbero trova anche scorci di futuro. ” Tieni gli occhi e le orecchie aperti per altri registri audio segreti, quindi.