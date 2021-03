Outriders: People Can Fly si esprime su microtransazioni e Battle Pass

Come ben sappiamo, People Can Fly è alle prese per pubblicare Outriders, di cui potete già provare un antipasto corposo dalla demo pubblicata su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo completo è previsto nella giornata dell’1 Aprile 2021 sulle piattaforme precedentemente citate, però, nel corso di una sessione Q&A, gli sviluppatori hanno condiviso la loro visione creativa dei propri progetti.

Ebbene, secondo quanto dichiarato da Piotr Nowakowski, Lead Game Designer, egli sostiene apertamente che l’azienda ha un approccio “vecchia scuola” per sviluppare i propri giochi e non proporre al pubblico microtransazioni e Battle Pass, proprio come Outriders. Ecco le dichiarazioni di Nowakowski: