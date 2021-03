MLB The Show 21: ll nuovo trailer accoglie i giocatori Xbox

Per diverso tempo, il brand legato a MLB The Show era solo esclusiva PlayStation, però, con l’arrivo imminente del nuovo capitolo sul mercato uscirà anche per i giocatori Xbox. MLB The Show 21 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi per il 20 Aprile 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Per l’occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer, all’interno del quale accoglie i giocatori delle console Microsoft.

Inoltre, aggiunta di questo nuovo capitolo, gli utenti potranno sfruttare il cross play, grazie al quale permetterà di giocare con diversi player in possesso di un’altra piattaforma. Insomma, tutti coloro che possiedono Xbox possono finalmente godersi l’opera sulla propria console.