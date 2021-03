C’è un gioco da tavolo Skyrim in arrivo

Oggi nelle notizie che mi aspettavo di scrivere diversi anni fa, c’è un’imminente campagna di crowdfunding per The Elder Scrolls V Skyrim – The Boardgame. Immaginalo! Fondamentalmente non ci sono dettagli in questo momento, anche se puoi iscriverti alla pagina di finanziamento del gioco per essere informato dei nuovi sviluppi non appena emergono. È pubblicizzato come “un epico gioco da tavolo cooperativo di avventura in Skyrim per 1-4 giocatori“.

Il gioco sarà disponibile in anteprima sul simulatore da tavolo prima del crowdfunding. Se non hai familiarità con il gergo dei giochi da tavolo, un gioco da tavolo d’avventura di solito si concentra sullo spostamento dei personaggi da un punto all’altro su una mappa per raggiungere gli obiettivi. Cose come i combattimenti o le missioni vengono solitamente svolte con uno o due lanci di dadi e l’equipaggiamento o il denaro sono la tua ricompensa. I giocatori accumuleranno punti e la persona con il maggior numero di punti vince. Aspettatevi che sia un po ‘come un riassunto di un’intera partita di Skyrim, piuttosto che i dettagli essenziali. Questo più prevedibile degli adattamenti dei giochi da tavolo sarà finanziato tramite Gamefound nel prossimo futuro e fa parte della partnership in corso tra Bethesda e gli editori di giochi da tavolo e di giochi di ruolo Modiphius. Modiphius ha già realizzato giochi di miniature The Elder Scrolls Call to Arms e Fallout Wasteland Warfare, e dovrebbero pubblicare giochi di ruolo da tavolo basati su Fallout e Dishonored.