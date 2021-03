Classifica italiana: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ancora primo

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settima settimana di questo 2021, dall 15 al 21 febbraio. Dopo il debutto in testa la scorsa settimana, sul gradino più alto del podio c’è ancora una volta Super Mario 3D World + Bowser’s Fury su Nintendo Switch (che è il più venduto anche in UK). Terzetto di testa totalmente invariato, visto che Fifa 21 (su PS4) è ancora secondo, e GTA V (sempre PS4) è sempre terzo. Per quanto riguarda invece la classifica PC, due giochi pubblicati da Paradox Interactive sono sul podio: primo Imperator: Rome e terzo Empire of Sin. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

2 FIFA 21 PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 THE LAST OF US PART II PS4

5 JUST DANCE 2021 SWITCH

6 JUMP FORCE PS4

7 TEKKEN 7 PS4

8 LITTLE NIGHTMARES II PS4

9 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

10 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

PC

1 IMPERATOR: ROME

2 SPYRO REIGNITED TRILOGY

3 EMPIRE OF SIN

4 PERSONA 5 STRIKERS

5 FOOTBALL MANAGER 2021

6 GRAND THEFT AUTO V

7 LITTLE NIGHTMARES II

8 XCOM 2

9 LITTLE NIGHTMARES

10 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE