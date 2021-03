Elden Ring: trailer emerge in rete, è reale o fake?

In questi giorni si sta parlando spesso di Elden Ring, dall’insider Imram Khan che parla di aggiornamenti prima dell’E3, alla classificazione PEGI che faceva intendere un trailer in arrivo per il gioco in sviluppo da parte di From Software. Ebbene, pare proprio che un trailer ci sia e che sia circolato online.

VGC può infatti confermare che un trailer trapelato di Elden Ring sta circolando attivamente nei gruppi di chat online. Il video, che è stato visto da VGC ma non può essere condiviso per motivi legali, è etichettato come “confidenziale da Bandai Namco” e mostra una quantità significativa di filmati off screen, di quello che sembra essere un trailer di gioco pianificato per il titolo From Software.

Il video leak rappresenta il primo aggiornamento significativo su Elden Ring da quando è stato annunciato nel giugno 2019, ed è la prima volta che qualcuno ha visto il gameplay al di fuori del suo publisher e degli sviluppatori.

“Posso solo immaginare cosa ti spinga a cercare l’Elden Ring”, dice una voce narrante nel trailer. “Suppongo che non possa convincerti a tornare indietro. Molto bene allora!” un altra frase detta nel video.

Il filmato di gioco mostra quindi un montaggio di un combattimento corpo a corpo nello stile dei Souls, battaglie contro un drago sputafuoco, un grande nemico armato di spada e una parte con un combattimento a cavallo in un ambiente ampio e aperto.

Occhio però, perché in rete stanno pubblicando anche informazioni fuorvianti e false attorno al nuovo trailer. Ad esempio, molte persone hanno già caricato un trailer di gioco di Mortal Shell e lo hanno etichettato come un trailer di Elden Ring su Reddit.

Qui sotto potete vedere dei mini spezzoni off-screen tratti da questo filmato, che sono stati condivisi su Twitter.