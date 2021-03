Bandai Namco Next: si tratta di un evento online?

Stando all’insdier Nibel, il marchio Bandai Namco Next è stato recentemente depositato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Un marchio depositato il 29 dicembre è stato approvato poco più di un mese fa per qualcosa chiamato, appunto, “Bandai Namco Next”. Il marchio è stato approvato per l’uso in un lungo elenco di prodotti e servizi, inclusi (ma non limitati a): parchi di divertimento, competizioni di eSport, film, giocattoli, spettacoli teatrali, spettacoli musicali, programmi radiofonici, computer network, pubblicazioni online, lungometraggi animati e, naturalmente, giochi.

L’elenco di prodotti e servizi approvati in realtà non ci dice molto sul motivo per cui potrebbe essere utilizzato questo nome, ma sembra prestarsi a una tendenza crescente nel mondo dell’editoria dei videogiochi. Poiché la pandemia ha annullato la maggior parte delle convention e degli eventi di persona, i publisher si sono concentrati sulla pubblicità e sull’anteprima dei loro giochi in arrivo con delle presentazioni online. Bandai Namco Next potrebbe essere quindi qualcosa che si va ad unire ai vari Inside Xbox, PlayStation State of Play e Nintendo Direct.

Ovviamente, non c’è nulla di realmente concreto, dato che Bandai Namco non ha fatto annunci su presentazioni online o qualsiasi altra cosa che vada sotto il nome di “Bandai Namco Next”. E come sempre, solo perché è stato depositato un marchio non significa che un’azienda debba effettivamente utilizzarlo per qualsiasi cosa. Vedremo però nel futuro se effettivamente questo marchio si trasformerà in qualcosa di reale. Mostrandovi il tweet di Nibel qui sotto, vi ricordiamo che, a proposito di Bandai Namco, è di oggi la notizia del trailer di Elden Ring trapelato online.